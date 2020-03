Coronavirus: uomo lascia la propria città per comprare una PS4 e viene denunciato

A dispetto delle stringenti disposizioni governative sul blocco degli spostamenti "futili" per contenere la diffusione del Coronavirus sul territorio italiano, un uomo ha deciso di lasciare la propria città per acquistare una PS4 ed è stato denunciato dalle autorità locali.

A dare visibilità a questo insolito fatto di cronaca è la redazione di Pordenoneoggi.it: nel resoconto giornaliero delle attività svolte dalla Polizia di Stato della Provincia di Pordenone per l'allarme Coronavirus COVID-19, emerge infatti la storia di un abitante di Sacile che ha voluto aggirare gli ultimi divieti sulla circolazione adducendo come scusa quella di essere uscito per andare a "comprare una PlayStation".

Constatata l'impossibilità dell'uomo di addurre dei motivi validi per essersi allontanato dalla propria abitazione ed aver imboccato l'autostrada verso Pordenone senza alcun tipo di necessità familiare, sanitaria o lavorativa, gli agenti delle Pattuglie dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno così segnalato l'uomo e deciso di denunciarne il comportamento per violazione alle norme vigenti in tema di sicurezza pubblica.

