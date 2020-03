Coronavirus: i videogiochi sono la più grande minaccia per la rete, secondo un giornalista

Sono milioni le persone in tutto il mondo chiuse in casa in questi giorni a causa dell'emergenza Coronavirus. La limitazione degli spostamenti e il conseguente isolamento hanno inevitabilmente causato un incremento massivo del traffico su internet, che potrebbe potenzialmente mettere in ginocchio molti provider nelle prossime settimane.

I giganti dello streaming sono già corsi ai ripari: Netflix, Amazon e YouTube hanno ridotto il britate dei loro contenuti video, con l'obiettivo di diminuire la congestione della rete. Secondo Rik Henderson, esperto di gaming e Senior Editor del sito tech inglese Pocket-lint, ha affermato che nei prossimi mesi la peggior minaccia alla rete potrebbe provenire dai videogiochi.

"Mentre alcuni servizi di streaming come Netflix e YouTube si sono impegnati per ridurre le loro tracce digitali durante la crisi del Coronavirus, il gaming rappresenta probabilmente la più grande minaccia alla banda larga per i prossimi mesi. Alcuni servizi hanno già visto dei picchi di attività degli utenti, come FIFA e Steam, e ciò continuerà finché le persone continueranno a usare i dispositivi di gioco per intrattenersi durante l'auto-isolamento. Ad essere onesti, è comprensibile. Mentre ridurremo le nostre interazioni sociali nelle prossime 12 settimane, i videogiochi, almeno, potranno garantire altre forme di contatto sociale e amicizia senza il rischio di infezione. Fortnite, Call of Duty: Warzone e simili diventeranno sicuramente ancor più popolari con il prosieguo dell'isolamento, ma dobbiamo essere ben consci dell'impatto sull'infrastruttura di rete del nostro paese e magari relegare il gioco a orari più ragionevoli, ad esempio alla sera, in modo da ridurre l'impatto sui servizi importanti e il lavoro, visto che le connessioni internet sono meno robuste del solito nell'ambito business."

TIM, uno dei principali operatori italiani, ha dichiarato che il traffico sulla sua infrastruttura è cresciuto del 70%, e ha attribuito le principali responsabilità ai videogiochi, in particolare a Fortnite. Steam ha polverizzato i suoi precedenti record, prima superando i 20 milioni di utenti connessi in contemporanea e poi anche i 21 milioni. Xbox Live, dal canto suo, è già crollato due volte questa settimana.

Il problema, quindi, potrebbe essere serio, ma Tom Warren di The Verge è completamente in disaccordo con il suo collega, e su Twitter ha affermato: "Per favore, ignorate queste cose senza senso. La maggior parte dei videogiochi utilizzano una banda molto ridotta, anche per il multiplayer online. I download iniziali sono grossi, ma abbiamo dei Content Delivery Network che possono gestirlo tranquillamente".