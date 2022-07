Correte veloce come Sonic con l'accappatoio del riccio blu!

SEGA si sta dimostrando molto goliardica nella scelta del materiale da vendere all'interno del proprio shop ufficiale. Ma nulla può rivaleggiare gli indumenti da notte targati Sonic.

Gli ultimi arrivi nel negozio includono innanzitutto un accappatoio blu da porcoscopino. L'indumento, perfetto per quando avete fretta nel farvi la doccia, viene venduto al prezzo di £54.99, l'equivalente dei nostri 65€. Economico? Costoso? Spetta a voi l'ultima parola. Ma se vi sentite davvero veloci come Sonic e volete gridarlo al mondo, ecco anche delle pantofole rosse ispirate al design del porcospino e disponibili in due varianti: stivaletto o ciabatta. Qui il prezzo si aggira tra le 16 e le 18 sterline (circa 20€).

Se siete interessati all'acquisto di questi indumenti così particolari, potete visitare direttamente lo shop di SEGA. Vi avvisiamo però che potrebbero esserci dei sovraccosti dovuti alla dogana.

Vi siete mai chiesti quanti anni abbia il porcospino blu? Noi abbiamo provato a scoprirlo in un recente articolo, ed è venuto fuori che l'età di Sonic si attesta sui quindici anni circa. Curioso, non trovate? Proprio il porcospino più veloce di sempre sta per ricevere un nuovo titolo. Sonic Frontiers, questo il nome della nuova produzione, arriverà su console e PC quest'anno. Ve ne abbiamo parlato nella nostra anteprima dedicata al gameplay di Sonic Frontiers.