Corri, scappa, c'è il Nemesis! Il meme torna nel trailer di Resident Evil 3 Remake

L'ultimo PlayStation State of Play del 2019 è stato reso memorabile dall'annuncio annuncio di Resident Evil 3 Remake, avvenuto tramite un trailer che ne ha anche svelato la data d'uscita.

Il filmato di presentazione ci ha catturati fin dall'introduzione, che tramite una visuale in prima persona mostra la rocambolesca fuga da quello che sembra essere un temibile Tyrant. Mentre i fan di tutto il mondo si esaltavano nello scoprire che la persona in corsa altri non era che Jill Valentine, l'eroina protagonista di Resident EVil 3, alla nostra redazione è tornato in mente uno dei tormentoni di YouTube più noti ai videogiocatori appassionati della saga horror di Capcom.

Sì, avete capito, stiamo parlando di "Corri, scappa, c'è il Nemesis", parole ricolme di terrore che alcuni non esitano a definire leggendarie, pronunciate dallo YouTuber Umby The Phoenix in uno dei suoi tanti video di gameplay. Urla che ben si addicono anche al trailer di Resident Evil 3 Remake, come dimostra il video mash-up che abbiamo confezionato per l'occasione e che potete gustarvi in cima a questa notizia. Ebbene sì, abbiamo realizzato il remake di un meme!

A proposito di Resident Evil 3 Remake: il gioco verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 3 aprile 2020. In Europa arriverà solamente in Edizione Standard, mentre i fortunati giocatori statunitensi potranno recarsi da GameStop per acquistare al prezzo di 179,99 dollari la stupenda Collector's Edition di Resident Evil 3.