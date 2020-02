Corruption 2029: annunciato il nuovo titolo dagli autori di Mutant Year Zero

I ragazzi di The Bearded Ladies, saliti agli onori della cronaca grazie a Mutant Year Zero Road to Eden, hanno annunciato Corruption 2029, un nuovo strategico a turni XCOM-like ambientato in un futuro post-apocalittico.

Come dichiarato dagli stessi sviluppatori, in Corruption 2029 i giocatori dovranno guidare il proprio team di super soldati per "infiltrarsi in un regime disumano e scoprire la causa della minacciosa corruzione che ha trasformato l'America in una terra desolata e devastata dalla guerra". Nel gioco sarà possibile utilizzare diverse abilità tecnologiche e proprio come in Mutant Year Zero (qui trovate la nostra recensione), strategia e tattica saranno le basi per la buona riuscita di ogni missione: studiare il territorio e trovare i migliori punti da cui attaccare permetterà ai giocatori di concludere con successo le varie quest proposte dal gioco. Al momento non si conoscono i dettagli sul sistema di progressione della squadra e delle armi ma immaginiamo che possa essere un evoluzione di quanto visto nel precedente Mutant Year Zero.

Prima di lasciarvi al trailer di lancio, vi ricordiamo che l'arrivo di Corruption 2029 è previsto per il 17 febbraio, al momento solo su PC in esclusiva per Epic Games Store.