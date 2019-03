Corsi Game Development in offerta a 9.99 euro su Udemy, scontati di oltre il 90%

Per festeggiare il raggiungimento dei 30 milioni di studenti, Udemy, piattaforma di eLearning leader del settore in Italia e nel mondo, presenta una nuova offerta esclusiva sui migliori corsi di Game Development (sviluppo, design, programmazione, IA, motori grafici), ora disponibili al prezzo di 9.99 euro, con sconti superiori al 90% sul costo di listino.

Udemy permette di accedere ai corsi da tutti i principali dispositivi, compresi PC desktop e portatili, smartphone e tablet Android, iPhone, iPad e Apple TV, per imparare dove e quando vuoi, secondo i tuoi ritmi, i tuoi tempi e la tua disponibilità. Su Udemy sono disponibili lezioni dedicate ai motori più popolari come Unreal Engine, Game Maker e Unity, guide su sviluppo di giochi mobile e linguaggi di programmazione (Xcode, Objective C, Python, C++ e tanti altri), Realtà Virtuale e Realtà Aumentata, Animazione 2D e 3D, IA e tanti altri aspetti chiave legati alla progettazione, allo sviluppo e alla commercializzazione di un videogioco completo per PC, Mac console e piattaforme mobile come smartphone iOS e Android. Di seguito alcuni dei corsi in offerta, la lista completa e aggiornata è disponibile alla pagina Corsi Game Development del sito di Udemy.

Unreal Engine 4: dalle basi a un videogioco in VR

Crea giochi in Realtà Virtuale utilizzando Unreal Engine 4, il motore più usato al mondo per lo sviluppo di videogiochi. Il corso completo è articolato in 22 lezioni con oltre cinque ore di video e nove risorse liberamente scaricabili. Tra gli obiettivi, imparare a creare un gioco ed un ambiente VR da zero, imparare le basi dello sviluppo con Unreal Engine e creare scene dinamiche interattive.

Game Development professionale con Unity 3D e C#

Impara a sviluppare applicazioni con C# e Unity 3D grazie ai tutorial ed i progetti inclusi nel corso, articolato in 54 lezioni con oltre nove ore di lezioni video e 7 risorse scaricabili.

Unity Corso Base Vol.1 (italiano)

Corso dedicato ai principianti, utile per imparare a sviluppare giochi e applicazioni, programmare in linguaggio C# ed importare/esportare assets tra Maya e Unity. Il corso base di Unity è articolato in 119 lezioni e ben 9,5 ore di video on-demand.

Giochi Android: crea e pubblica giochi per Android con Unity

Ben 99 lezioni e 23,5 ore di video per questo corso dedicato a tutti coloro che vogliono imparare a creare e pubblicare giochi per Android (il più diffuso sistema operativo mobile del mondo) utilizzando il motore Unity. Al termine del corso sarai in grado di creare e pubblicare giochi 2D/3D per Android imparando a conoscere gli strumenti del Play Store ed i principali servizi gaming di Google come le classifiche online.

Unreal Engine 4: dalle basi a uno Stealth Game

L'ultimo corso che vi segnaliamo è dedicato all'Unreal Engine 4 e vi permetterà di imparare a gestire tutti gli aspetti necessari per la creazione di un gioco stealth partendo dalle basi. Al termine del corso (85 lezioni e 21 ore di video) imparerai a utilizzare l'editor dell'Unreal Engine 4 per gestire il tuo progetto, creare un gameplay rispettando i paradigmi del motore e costruire sequenze logiche utilizzando il tool Blueprint/Kismet2.

Le promozioni Udemy sui corsi di Game Development sono valide solamente per pochissimi giorni, i prezzi sono scontati di oltre il 90% sul costo di listino, una occasione davvero interessante per tutti coloro che vogliono iniziare realizzare videogiochi oppure ad approfondire le proprie conoscenze in materia.