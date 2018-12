Corsi Game Development in offerta su Udemy per Natale a 11.99€, scontati di oltre il 90%

Udemy, la piattaforma di insegnamento online con oltre 80.000 corsi lancia una nuova promozione di Natale sui corsi online di Game Development (sviluppo, design, programmazione, IA, motori grafici), ora in vendita a 11.99 euro, con sconti superiori al 90%, offerta valida solamente per pochi giorni.

Udemy permette di accedere ai corsi da tutti i principali dispositivi, compresi PC desktop e portatili, smartphone Android, iOS (iPhone e iPad) e Apple TV, impara dove vuoi e quando vuoi grazie alla flessibilità dei corsi. Su Udemy sono disponibili lezioni (in italiano e inglese) dedicate ai motori più popolari come Unity e Unreal Engine, guide su sviluppo di giochi mobile e linguaggi di programmazione, Realtà Virtuale, Animazione 3D, Intelligenza Artificiale e tanti altri aspetti legati alla realizzazione di un moderno videogioco. Di seguito vi segnaliamo alcuni dei corsi attualmente in promozione, la lista completa e aggiornata è disponibile alla pagina Corsi Game Development.

Game Development professionale con Unity 3D e C#

Impara a sviluppare da zero applicazioni con il motore Unity 3D e in linguaggio C# con questi progetti mirati per piattaforme mobile, Mac e PC Windows.

Acquista a 11.99 euro (anzichè 194.99 euro)

Programmare con Unity 3D: creare videogiochi da zero

Un corso completo per imparare a sviluppare con Unity e realizzare videogiochi 3D per PC, Mac, console e piattaforme mobile.

Acquista a 11.99 euro (anzichè 199.99 euro)

Crea un 3D Runner Game Android con Unity

Quello degli Infinite Runner è uno dei generi più apprezzati su mobile: ecco come crearne uno da zero, dallo sviluppo alla grafica, passando per il gameplay e la pubblicazione.

Acquista a 11.99 euro (anzichè 199.99 euro)

Unreal Engine 4: dalle basi a uno Stealth Game

Impara facilmente i fondamenti del motore più utilizzato negli studi di sviluppo internazionali, alla base di tantissimi videogiochi di successo.

Acquista a 11.99 euro (anzichè 199.99 euro)

Le promozioni Udemy sui corsi di Game Development sono valide solamente per pochissimi giorni, i prezzi sono scontati di oltre il 90% sul costo di listino, una occasione davvero interessante per tutti coloro che vogliono iniziare realizzare videogiochi oppure ad approfondire le proprie conoscenze in materia.

Per toccare con mano la qualità dei corsi Udemy vi invitiamo a scaricare gratis il corso "Come creare un videogioco Platform [ITA] - Senza codici" in tre lezioni, con cinque ore di video on demand, un buon punto di partenza per verificare le proprie conoscenze e la qualità del materiale didattico messo a disposizione da Udemy.