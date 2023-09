Cortana e la Dott.ssa Halsey in un cosplay da Halo di Jannett

Con oltre 20 anni di storia e numerosi capitoli alle spalle, Halo è una delle esclusive Xbox più iconiche. Saga di sparattutto creata da Bungie e poi successivamente passata nelle mani di 343 Industries, conta all'attivo anche numerose iterazioni cartacee, tra cui romanzi e fumetti, e serie TV e animate.

Il presente della serie videoludica è Halo Infinite, che recentemente ha ricevuto un update che introduce le mappe di Halo Reach nel multiplayer. Al fianco del protagonista Master Chief questa volta non abbiamo ritrovato la fedele Cortana, celebrata tuttavia dalla cosplayer di fama internazionale Jannett.

Cortana è un'Intelligenza Artificiale dell'UNSC – adottata come assistente vocale da Microsoft - la cui matrice è stata creata sulla base dei tracciati cerebrali della dottoressa Halsey. Alla scienziata si deve anche il progetto SPARTAN-II e i sistemi dell'armatura MJOLNIR. Iconica protagonista della serie e amatissima dai giocatori, ha detto addio ai fan nel corso di Halo 4. Torna poi in Halo 5: Guardians, come avversaria, ma non nel più recente Infinite.

In questo cosplay di Catherine Elizabeth Halsey e Cortana da Halo vediamo la dottoressa dell'Office of Naval Intelligence stringere con una mano il casco di Master Chief, e con il palmo dell'altra mano sorreggere un ologramma dell'IA.