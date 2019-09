La Corte dei Gufi sarà presente nel nuovo gioco di Batman?

Nel weekend WB Games Montreal ha diffuso un brevissimo video teaser che sembra anticipare l'imminente annuncio di un nuovo videogioco di Batman... sarà legato alla Corte dei Gufi? Le probabilità sembrano molto alte!

Già da tempo si parla dell'apparizione della Corte dei Gufi in Batman Arkham e i rumor sembrano trovare conferma nel retweet di Scott Snyder, il quale ha condiviso il teaser di Warner Bros su Twitter utilizzando l'hashtag #bewarethecourtofowls. Una volta resosi conto della svista, ha subito cancellato il suo messaggio ma non abbastanza rapidamente per gli occhi degli internauti.

La Corte dei Gufi ha fatto la sua comparsa nel 2011 introdotta proprio da Snyder, questo ordine segreto sarà probabilmente al centro delle vicende del nuovo gioco di Batman, apparentemente sviluppato dallo studio di Montreal (lo stesso di Batman Arkham Origins e Origins Blackgate) e non da Rocksteady.

Batman Arkham Court of Owls potrebbe essere annunciato domani (martedì 24 settembre) durante l'evento State of Play di Sony in programma alle 22:00 (ora italiana) oppure poco più tardi nel corso dello showcase Inside Xbox in onda a mezzanotte a cavallo tra martedì e mercoledì. Le ipotesi sono molte, poche le certezze, in ogni caso non sembra mancare molto al reveal del nuovo Batman Arkham.