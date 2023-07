A corto di soldi? Bastano meno di 5€ per Fon Honor, Titanfall 2 e altri giochi PS4 e PS5

Sono iniziate le offerte estive del PlayStation Store, particolarmente indicate anche per chi ha un budget ridotto dal momento che ci sono tantissimi giochi per PS4 e PS5 in vendita a meno di cinque euro, e non parliamo solo di indie ma anche di giochi AA e AAA non recentissimi ma ancora validi

Partiamo con Unravel Two a 4.99 euro, stesso prezzo per Plants vs Zombies 2 Garden Warfare e 60 Seconds! Reatomized mentre For Honor di Ubisoft costa ancora meno, appena 4,49 euro.

Dragon's Dogma Dark Arisen costa 4.99 euro così come Titanfall 2, Resident Evil e LEGO Batman 3 Gotham e Oltre. LEGO Lo Hobbit è in sconto a 4.79 euro e vi segnaliamo anche Mass Effect Andromeda Edizione Recluta Base a 4,49 euro. Si continua con Resident Evil Zero HD a 4.99 euro, Wolfenstein The New Order a 4.99 euro, Verdun e Unravel allo stesso prezzo, da non perdere poi Deus Ex Mankind Divided a 4,49 euro.

Anche Naruto Ultimate Ninja Storm costa 4.99 euro, a questo prezzo potete portarvi a casa anche Wolfenstein The Old Blood e Sword Art Online Re:Hollow Fragment. Risen 3 Titan Lords è in sconto a 3.99 euro, Overpass costa 2.99 euro e infine vi segnaliamo Super Meat Boy Forever a 1.99 euro e Wahammer Chaosbane a 2,99 euro.