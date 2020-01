Questo corto in stop-motion di Cuphead ha lasciato di stucco anche Studio MDHR

Nonostante siano passati due anni e mezzo dal lancio, Cuphead continua ad appassionare e ad ispirare i fan di tutto il mondo. Tra i tanti c'è anche David Garcia, un animatore specializzato nella tecnica dello stop motion che ha realizzato uno stupendo corto animato che ha lasciato di stucco anche Studio MDHR, team responsabile del gioco.

"Le parole difficilmente possono descrivere la nostra reazione quando abbiamo visto questo incredibile video di David Garcia", scrivono i ragazzi di Studio MDHR su Twitter. L'animatore, che su YouTube è conosciuto come Davy Productions, ha utilizzato i giocattoli di Cuphead prodotti da Todd McFarlane, e in circa quattro mesi di lavoro ha dato vista al corto in stop motion intitolato Chaotic Casino. Lungo poco meno di un minuto e cinquanta, ha per protagonisti Cuphead e Mugman, che si recano nel Devil's Casino per fare una scommessa con il Diavolo, al quale chiedono in cambio tutte le ricchezze che possono immaginare. Le immagini, in questi casi, valgono più di mille parole, pertanto vi lasciamo alla visione del corto che abbiamo allegato in cima a questa notizia.

Cuphead può essere acquistato su Xbox One, PC e Nintendo Switch. Studio MDHR si trova attualmente al lavoro sul DLC The Last Delicious Course: inizialmente previsto nel 2019, è stato rimandato al 2020 per assicurare la miglior qualità possibile ed evitare spiacevoli crunch time. Di recente è stato inoltre annunciato l'arbook ufficiale di Cuphead edito da Dark Horse Comics.