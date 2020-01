I corvi potrebbero tornare in Resident Evil 3 Remake?

Tsuyoshi Otani, Marketing Planner del programma Resident Evil Ambassador, ha condiviso su Twitter una breve clip girata dalla sua auto che mostra un parcheggio pieno di corvi.... solamente un caso oppure Otani sta cercando di dirci qualcosa?

Il filmato ha ovviamente scatenato la fantasia della community, la quale ha preso la clip come un possibile indizio della presenza dei corvi in Resident Evil 3 Remake. Ovviamente non è una conferma e si tratta solamente di una speculazione, il video potrebbero non essere riferito in alcun modo a Resident Evil anche se Otani solitamente non condivide contenuti legati alla sua sfera privata, limitandosi a pubblicare immagini, meme, GIF e video per motivi professionali.

E voi cosa ne pensate, rivedremo i corvi nel remake di Resident Evil 3? Lo scopriremo probabilmente nelle prossime settimane, ricordiamo che il lancio del gioco è fissato per il 3 aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows. RE3 Remake includerà Resident Evil REsistance, componente multiplayer standalone non legata direttamente agli eventi narrati in Resident Evil 3 ma con una trama ambientata comunque nell'universo di Biohazard.