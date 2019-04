Cory Barlog conferma: God of War non avrà nessun DLC

Non c'è dubbio che God of War sia stato uno dei titoli di maggior successo del 2018 e forse in generale dell'epoca di PlayStation 4. Non era facile per il team di Sony Santa Monica far ripartire il franchise rivoluzionandolo ed ottenere comunque un ottimo risultato.

L'avventura di Kratos e Atreus ha anche vinto il premio per il miglior gioco dell'anno ai The Game Awards 2018, e non c'è dunque da stupirsi se i fan chiedano dunque a gran voce nuovi contenuti relativi al gioco.

Lo stesso Cory Barlog ne aveva parlato in passato, non escludendo la possibilità di realizzare un DLC anche piuttosto corposo, che aveva acceso un po' le speranze di tutti. Tale DLC non è però mai arrivato fino ad oggi, e si sperava che le imminenti celebrazioni per l'anniversario di God of War (il 20 Aprile sarà passato un anno dall'uscita del gioco) potessero essere una buona occasione per un annuncio in tal senso, che invece pare che non arriverà.

A spegnere gli entusiasmi è stato lo stesso Barlog su Twitter: "Giusto perché nessuno si faccia l'idea sbagliata: non ci sono DLC in arrivo per il gioco. Mi dispiace". Il team dunque sembra aver terminato il proprio percorso con God of War, ora non resta che vedere cosa bolle in pentola per il futuro del franchise.

Voi che ne pensate? Cosa vorreste vedere nella prossima avventura di Kratos?