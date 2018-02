Cory Barlog conferma la presenza di boss battle opzionali in God of War

Parlando ai microfoni di GameInformer USA,ha confermato la presenza di boss battle opzionali nel nuovo, caratteristica presente per la prima volta in assoluto nella storia della serie.

Barlog ha poi rivelato anche dei cambiamenti per quanto riguarda l'aumento della salute di Kratos, sebbene non abbia voluto specificare ulteriori dettagli a riguardo. Il Game Director del gioco è poi tornato a parlare della già confermata assenza del salto, facendo sapere che "i giocatori non ne sentiranno la mancanza".

Ricordiamo che God of War uscirà il 20 aprile su PlayStation 4, recentemente Amazon.it ha aperto i preordini per la Bonus Edition e la Collector's Edition.