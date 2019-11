Cory Barlog dichiara la 'Fine delle Trasmissioni': in sviluppo un gioco sci-fi per PS5?

Mentre non accennano a placarsi i rumor su God of War 2, Cory Barlog alimenta ulteriormente le attese dei suoi appassionati pubblicando su Twitter un enigmatico messaggio in cui dichiara la "Fine delle Trasmissioni". Cosa si nasconde dietro a questa frase?

Stando infatti a molti osservatori e membri della community che guardano con estremo interesse al lavoro svolto dal papà di God of War, il criptico messaggio di Cory Barlog potrebbe precedere l'annuncio di un nuovo videogioco a tema fantascientifico che dovrebbe essere in sviluppo presso gli studi di Sony Santa Monica per vedere la luce su next-gen con l'avvento di PS5.

Il profilo Twitter dello sviluppatore statunitense ha subito anche delle profonde modifiche: l'immagine d'apertura, ad esempio, mostra il lontanissimo cluster di galassie ripreso da una foto scattata dal telescopio spaziale Hubble, mentre sull'avatar del suo account campeggia un render della sonda Voyager 2. Particolarmente interessante è poi la scritta in codice Morse presente sulla sua "nuova" biografia su Twitter che recita "55HSIE", un acronimo che dovrebbe riguardare il suo impegno tra le fila di Sony Interactive Entertainment per un progetto non ancora svelato.

Dietro al messaggio di Cory Barlog potrebbe però celarsi la sua passione per l'astronomia e la notizia, giunta proprio pochi giorni fa, della sonda Voyager 2 riuscita a superare l'Eliosfera, la gigantesca regione a bolla prodotta dall'influenza del Sole e dal vento solare scaturito dal centro della nostra stella. In attesa di capire cosa bolle in pentola, vi rimandiamo al documentario Raising Kratos con protagonisti Cory Barlog e gli autori di Sony Santa Monica che hanno dato forma al kolossal PS4 God of War.