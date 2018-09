Cory Barlog, il director di God of War, ha esposto le sue idee per un gioco di Superman

Nel corso di un panel al PAX West 2018, il director di God of War, Cory Barlog, ha dichiarato di aver diverse idee per un gioco su Superman..

Fortunatamente alcune di queste idee sono state spiegate nel dettaglio durante l'evento e alcune di queste sembrano anche piuttosto interessanti:

"Una di queste, anche abbastanza ovvia, è di un Superman anziano con un figlio al quale dovrà insegnare tutto. Si tratta chiaramente di un'idea ispirata al mio ultimo gioco (God of War)."

"La seconda, dal momento che amo moltissimo la serie TV Smallville, è di creare un titolo con delle influenze dalla serie Persona. Bisogna quindi vestire i panni del giovane Clark Kent e andare a scuola, ma siete anche il più grande supereroe americano e dovrete dare un equilibrio a questi due aspetti. Dovrete quindi superare le difficoltà di un adolescente alle scuole superiori e comprendere cosa significhi avere dei poteri simili. Insomma, una sorta di Persona, quindi non lo prenderei in considerazione."

"Una terza idea coinvolge di nuovo una versione molto giovane di Superman, con un udito ancora non pienamente sviluppato e non consapevole dei suoi poteri. Non siete ancora Superman, nessuno sa di lui. Inizierete ad ascoltare persone che chiedono aiuto e, aiutandole, vi inizieranno a chiamare sempre più persone. Avanzando nel gioco continuerete a compiere questi gesti nobili e sempre più persone inizieranno a conoscervi e a seguirvi su Twitter. Col passare del tempo inizierete a dover compiere delle scelte che vi faranno capire che non tutti possono essere salvati e dovrete portarne il peso. Nel terzo atto del gioco Superman diventerà poi il presidente del mondo."

Si è parlato anche del possibile gameplay, mai citato nel corso del discorso:

"Non gli permetterei di volare. Gli darei però l'abilità di muoversi molto velocemente, in modo che le fasi iniziali del gioco possano somigliare a quelle di un gioco ispirato a Flash. Farei anche in modo che non tutti gli avversari possano essere sconfitti. Dovrete rendervi conto di quando sia difficile essere Superman alla comparsa di ogni nemico. Sarebbe una storia che racconta le origini del personaggio, un po' come il primo Spider-Man."

Nel frattempo sono numerosi i rumor che vogliono Rocksteady, team responsabile della serie Batman Arkham, al lavoro su un titolo dedicato al celebre supereroe DC Comics.

