Cory Barlog: God of War avrà dei personaggi femminili incredibili

Dopo aver parlato della complessità e dello sviluppo di Kratos , il director del nuovoCory Barlog si è soffermato anche sui personaggi femminili ai microfoni di GameReactor.eu, promettendo diverse sorprese in tal senso.

Interrogato sulla presenza dei personaggi femminili nel gioco, magari con la possibilità di vedere una "Dea della Guerra" contrapposta a Kratos, o qualche sorta di cameo a tema, Cory Barlog ha dato la seguente risposta:

"Abbiamo alcuni personaggi femminili davvero incredibili all'interno del gioco. Non mi piacciono gli spoiler, quindi non mi sbottonerò più di tanto e lascerò che i giocatori si godano le diverse sfaccettature della storia. Per quanto mi riguarda, non avevo alcuna intenzione di stravolgere il personaggio o di crearne uno nuovo. Volevo scavare nella storia di Kratos e vedere come sarebbe stata la sua transizione." spiega il game director.

In un'altra intervista concessa ai microfoni di PlayStation Blogcas, invece, Barlog ha promesso che il nuovo God of War sarà ricco di omaggi ai precedenti capitoli della serie. Ricordiamo che la nuova avventura di Kratos sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 4 a partire dal prossimo 20 aprile.

Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.