Cory Barlog: in God of War c'è ancora un segreto che nessuno ha scoperto

Come molti di voi sapranno, Cory Barlog e Santa Monica hanno disseminato una serie di segreti ed easter egg all'interno del nuovo God of War. Nonostante il gioco sia stato ormai sviscerato a fondo, sembra proprio che uno di questi sia sfuggito anche ai giocatori più attenti.

"Di solito i giocatori scoprono i segreti nel giro di poche ore, nel nostro caso invece ci hanno messo una settimana, è stupefacente. [...] Ma penso che ce ne sia uno che nessuno è stato in grado di trovare finora, perché non ho visto nessuna notizia a riguardo". Il director ha poi specificato che non si tratta di niente di incredibilmente metavideoludico come il disarmo nucleare di Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, che oltretutto è stato scoperto solo grazie a un errore tecnico. Sembra, comunque, che gli appassionati abbiano ancora un compito da portare a termine. Quale sarà l'ultimo segreto del gioco?

God of War è disponibile esclusivamente su Playstation 4. Il nuovo capitolo della serie è stato accolto calorosamente da pubblico e critica, riuscendo a piazzare oltre cinque milioni di copie nel giro di un mese. In una recente intervista, Cory Barlog ha rivelato che nel corso dello sviluppo il team ha dovuto tagliare alcuni boss per mancanza di tempo.