Cory Barlog: non avrete bisogno di pagare altri soldi per godere pienamente di God of War

In un recente post pubblicato sulle pagine del PlayStation Blog, Cory Barlog ha ribadito come il God of War che arriverà nei negozi sarà una "esperienza assolutamente completa" e come non siano previsti contenuti aggiuntivi di alcun tipo.

Queste le parole di Cory Barlog: "Sviluppare God of War non è stato semplice, ho sofferto di eccesso di zelo. Continuavo e continuo ancora oggi ad aggiungere nuovi contenuti in continuazione, rendendo il gioco sempre più completo, non voglio lasciare indietro assolutamente nulla. Voglio consegnare l'esperienza completa a tutti coloro che pagheranno 60 dollari per giocare con God of War."

Già in passato il Game Director aveva ribadito come non siano previsti DLC o espansioni per God of War, il gioco non avrà dunque Season Pass di alcun tipo e non includerà microtransazioni, tutto quello che Barlog è riuscito a creare sarà presente sin dal lancio e accessibile a tutti. Unico "extra" riguarda la modalità foto, non ancora presente, ma che dovrebbe arrivare come aggiornamento gratuito nelle prossime settimane, sebbene Cory non abbia ancora confermato nulla a riguardo, dichiarandosi però interessato ad inserire il Photo Mode in God of War.

God of War per PlayStation 4 sarà disponibile dal 20 aprile su PS4 e PS4 Pro, sapevate che si tratta del gioco della serie meglio accolto su Metacritic, avendo superato i voti positivi del primo capitolo?