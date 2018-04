Cory Barlog piange di gioia e si commuove leggendo le recensioni di God of War

God of War è ora disponibile nei negozi, il nuovo gioco di Sony Santa Monica è stato accolto da recensioni stellari, proprio queste hanno fatto commuovere il Game Director Cory Barlog, che ha voluto condividere con il pubblico la sua reazione al momento di leggere i voti delle prove della stampa internazionale.

Sul suo profilo Twitter, Barlog ha condiviso un video che mostra le lacrime di gioia e le reazioni durante la lettura delle recensioni di God of War: "Buon day one di God od War! Questo è il video della reazione di cui ho parlato sulle pagine del The New Zealand Herald. Ho davvero pianto, sono rimasto senza parole per sei minuti.... Non sapevo se pubblicare o meno questo video ma poi ho pensato che sarei stato un buon padre mostrando a mio figlio che piangere a volte può essere una cosa positiva. Spoiler: il video è triste."

God of War è stato accolto in maniera incredibilmente positiva da parte della stampa internazionale, la quale ha premiato il gioco con numerosi Perfect Score. Su Metacritic, God of War è l'esclusiva PS4 con il Metascore più alto di sempre, nonchè il secondo gioco PS4 con la media voto più alta di tutti i tempi, dietro soltanto a Grand Theft Auto V.

God of War per PS4 è disponibile da oggi, sapevate che nella notte Cory Barlog ha mostrato in azione il Photo Mode e un prototipo del gioco datato 2015?