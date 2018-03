Cory Barlog ha regalato in anticipo una copia di God of War a Neil Druckmann

Il nuovo God of War sarà disponibile in esclusiva pera partire dal 20 aprile, ma nel frattempo il director Cory Barlog ha deciso di regalare una copia del gioco al collega Neil Druckmann, il nuovo vice presidente di

Come potete vedere nella foto postata da Neil Druckmann su Twitter (la trovate in calce alla notizia), Cory Barlog ha fatto visita al collega di Naughty Dog proprio nelle ultime ore, presentandosi con una sorpresa da fare invidia a tutti gli utenti PlayStation 4: il game director di Sony Santa Monica, infatti, ha deciso di regalare a Druckmann una copia di God of War, con ben venti giorni di anticipo rispetto alla data di lancio del gioco.

Nell'attesa che il titolo faccia il suo debutto su PlayStation 4 il 20 aprile, però, possiamo dare un'occhiata ai vari trailer pubblicati negli ultimi giorni, come quello dedicato ad Atreus (il figlio di Kratos) e il video diario dedicato all'Ascia del Leviatano. Gli utenti PlayStation 4 Pro, invece, saranno felici di apprendere che la console premium di Sony metterà a disposizione una modalità grafica performance per migliorare la fluidità dell'azione.

Infine vi ricordiamo che Neil Druckmann è stato proposto a vice presidente di Naughty Dog a inizio marzo, inserendo nel team due nuovi co-director per The Last of Us Part 2.