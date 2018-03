Cory Barlog ribadisce: non sono previsti DLC o espansioni per God of War

Parlando ai microfoni di USGamer ha ribadito come Sony Santa Monica non abbia in programma DLC, espansioni e Season Pass per il nuovo

God of War, ribadisce il direttore del progetto, è una produzione autonoma che presenta una storia completa, la quale non necessita di essere espansa tramite DLC o espansioni. Questo non vuol dire, aggiunge USGamer, che espansioni stand-alone stile Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds non possano vedere la luce in futuro, tuttavia l'ipotesi non sembra rientrare nei piani attuali dello studio.

Sony Santa Monica sembra invece essere aperta a uno o più sequel, i quali dovrebbero continuare ad esplorare la mitologia norrena che impareremo a conoscere con questo nuovo episodio. God of War sarà disponibile dal 20 aprile su PS4 e PS4 Pro, su Everyeye.it trovate la prova approfondita, la video anteprima e un nuovo video speciale della serie Spiegato Bene, con tutto quello che c'è da sapere sul nuovo God of War, dalla trama al gameplay, passando per le novità del combat system e i personaggi.