Cory Barlog ringrazia i fan per il successo di God of War in un nuovo video-messaggio

God of War è disponibile a partire da oggi, ed il responsabile del titolo Cory Barlog ha voluto ringraziare tutti i fan dell'incredibile successo che il gioco sta riscontrando tramite un breve video-messaggio, caricato sul canale YouTube ufficiale di PlayStation Italia.

Il contenuto del video è molto semplice: Barlog si rivolge, con un pizzico di commozione, a chiunque abbia contribuito a rendere il nuovo capitolo della saga di Kratos uno dei titoli di maggior successo mai usciti su PS4, forse addirittura in grado di scavalcare mostri sacri come Uncharted 4: Fine di un Ladro e The Last of Us, diventando così l'esclusiva con il miglior debutto di sempre. La storia di un trionfo strepitoso raccontato citazione dopo citazione nel nuovo trailer dedicato ai riconoscimenti da parte della stampa pubblicato da Sony.

Un lancio strepitoso che Sony ha saputo festeggiare anche in modo goliardico, allontanandosi per un attimo da tutte quelle profonde emozioni e meravigliose sensazioni che Kratos riesce a far provare ai videogiocatori nel nuovo episodio del suo franchise. Dopo aver parlato tanto di God of War, infatti, secondo Sony UK noi appassionati ci meritiamo un po' di...Dog of War.

E voi siete stati colpiti dalle parole spese da Barlog in questo video messaggio? Avete già acquistato la vostra copia di God of War, o pensate che i cambiamenti apportati al nuovo capitolo della saga non si adattino ai vostri gusti?