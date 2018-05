Cory Barlog sui giochi senza componente narrativa e sulla presunta morte dei single-player

Parlando ai microfoni di IGN, Cory Barlog, game director del nuovo God of War, ha detto la sua sullo stato dei giochi single player all'interno dell'industria videoludica odierna e sui titoli competitivi senza alcun elemento narrativo.

Secondo lo sviluppatore, la coesistenza dei titoli single-player e multiplayer non è un pericolo per nessuna delle due categorie, semplicemente la popolarità degli uni o degli altri varia periodicamente. "Non è una gara fra multiplayer e single-player. Non è questione di vita o di morte, giusto? È come il gatto di Schrödinger: siamo vivi e morti allo stesso tempo. E sarà sempre così. E ci saranno sempre alti e bassi con il passare del tempo. [...] In questo momento, i single-player sono come l'araba fenice". Riguardo la grande popolarità dei titoli multiplayer competitivi, come PlayerUnknown's Battlegrounds e Fortnite, Barlog ha affermato che pur riscuotendo enorme successo, ci sono tanti giocatori (lui compreso) che preferiscono esperienze differenti: "Personalmente non voglio lavorare su giochi che non presentano alcun tipo di componente narrativa, perché è proprio la storia ciò che mi attira. La competizione invece non lo fa. Non sto dicendo che la competizione sia negativa o che i giochi competitivi siano un male, adoro il fatto che esistano, solo che non fanno per me". Cosa ne pensate della parole del padre del nuovo God of War?