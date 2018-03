Cory Barlog sull'importanza del single player e sulla continuità narrativa di God of War

Dopo aver parlato della presenza dei personaggi femminili , il director del nuovoCory Barlog si è espresso sull'importanza dei giochi single player e sulla continuità narrativa della serie. A suo parere, un reboot della saga non avrebbe avuto molto senso.

"È come se i primi capitoli di una serie facessero da retroscena, no? Alcuni si chiedono 'Oh, perché non iniziare tutto da capo con un nuovo personaggio?'. Parliamo di una decade di sviluppo del personaggio. Non puoi farlo. Perché mai buttare via tutto questo lavoro?" spiega Cory Barlog ai microfoni di PlayStation LifeStyle, commentando l'importanza di mantenere una continuità narrativa con la serie.

Facendo un parallelismo con la vita reale, del resto, Barlog ha osservato che "Noi stessi non siamo le stesse persone di quando frequentavamo l'università o le superiori, giusto? Siamo cambiati e penso che valga lo stesso per Kratos. Per certi versi anche noi, come team di sviluppo, con i primi giochi della serie eravamo 'nei nostri anni del college'. Abbiamo vissuto quel periodo, eravamo più spavaldi e provavamo ad essere migliori di chiunque altro.", osserva il director, riferendosi alla transizione di Kratos dai precedenti titoli della serie al nuovo capitolo in arrivo il 20 aprile: da violento killer di divinità, a figura paterna preoccupata per il figlio Atreus.

Infine, durante un'intervista concessa a USGamer, il director del nuovo God of War ha ribadito l'importanza dei giochi single player: "Accessibilità e divertimento. Mantenere la promessa riportata sul retro della copertina. Ecco perché i giochi single player sono fantastici. Mi sento ancora come ai tempi della scuola, quando non vedevo l'ora di tornare a casa per essere trasportato in un altro mondo".

Barlog ha inoltre parlato delle sue fonti di ispirazione provenienti dal Cinema: "I film fantastici degli anni '80 sono ancora d'ispirazione, pellicole come La Storia Infinita. Le persone mi guardano divertite quando affermo che è un punto di riferimento, e mi dicono che è un film per bambini. Io rispondo che dipinge un mondo completo e una fantastica realtà che non conosciamo. Vale lo stesso per Labyrinth, Legend, Ladyhawk e ogni film degli anni '80 che inizia per L. Per me sono stati formativi e continuano a ispirarmi".

Ricordiamo che God of War sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 4 a partire dal 20 aprile.