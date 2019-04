Cory Barlog: The Last of Us ha influenzato lo sviluppo di God of War

Nel corso di un panelo tenuto durante la GDC 2019 dall'inequivocabile titolo "Reinventing God of War", il Game Director Cory Barlog ha ripercorso le tappe fondamentali dello sviluppo del suo kolossal e spiegato ai presenti quanta influenza abbia avuto The Last of Us nella creazione dell'ultima epopea action di Kratos.

"Quando giocavo a The Last of Us c'era quella piccola parte di me che diceva che era proprio questo il momento di risveglio che mi auguravo per l'intero settore", ha ammesso candidamente lo sviluppatore di Sony Santa Monica aggiungendo che "penso proprio che abbia avuto un po' di influenza" nello sviluppo di God of War.

Più che sotto il profilo squisitamente ludico, come per la progressione dell'avventura, per l'inquadratura e per il sistema di combattimento, il capolavoro di Naughty Dog del 2016 che ha sancito la conclusione della saga di Nathan Drake ha ispirato Barlog e il suo team di sviluppo nell'approccio da adottare per stendere il canovaccio narrativo dell'ultima avventura del Dio della Guerra: "Prima di Uncharted molti altri giochi avevano trattato argomenti molto intensi e oscuri. Non sono stati i primi a farlo e non credo che lo rivendichino, ma di certo sono stati i primi a raggiungere un pubblico incredibilmente vasto, mostrando a me e agli altri sviluppatori del settore che la gente voleva quel tipo di contenuti. Le persone erano interessate a un qualcosa che li sfidasse emotivamente, e così ho pensato che potesse rappresentare un'opportunità".

Le conseguenze delle scelte compiute da Cory Barlog e dagli studios di Sony Santa Monica sono sotto gli occhi di tutti: God of War ha infatti ottenuto il maggior numero di riconoscimenti per il miglior gioco del 2018 (non ultimo quello del BAFTA), superando con relativa (e sorprendente) facilità il confronto con l'altro grande pretendente al ruolo di GOTY, ossia l'epico western Red Dead Redemption 2.