Cory Barlog vorrebbe raccontare la storia che lega God of War 3 al nuovo capitolo per PS4

Quando God of War fu annunciato all'E3 2016 in molti pensarono subito di essere di fronte a un reboot della saga, tuttavia col passare del tempo è diventato chiaro che il Kratos che vediamo in questo nuovo capitolo è lo stesso che abbiamo conosciuto negli episodi precedenti.

Le vicende che legano God of War 3 all'ultimo capitolo per Playstation 4 non sono state ancora rivelate, tuttavia le cose potrebbero cambiare in futuro. Intervistato da Gamingbolt, il director Cory Barlog ha infatti affermato: "Nel suo viaggio dalla Grecia alla Scandinavia Kratos tocca il fondo e nel momento più buio incontra Faye. Ed è grazie a questo rapporto che riesce a uscirne, diventando quella sorta di scultura incompleta che vediamo all'inizio del gioco. [...] Stiamo esplorando tante altre storie differenti, ma io voglio raccontare proprio quella specifica parte della vita di Kratos che lega God of War 3 a questo gioco. Quell'arco di tempo è intenzionalmente indefinito, perché penso che sia composto da diverse storie. Ce n'è una principale e tante altre minori".

Ricordiamo che God of War è disponibile esclusivamente su Playstation 4. Recentemente Cory Barlog ha rivelato che all'interno del titolo è presente un segreto che nessun giocatore è riuscito ancora a scoprire.