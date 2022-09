Cos'è e come funziona Assassin's Creed Infinity?

Il ricco Ubisoft Forward del 10 settembre 2022 ha regalato anche un ampissimo segmento dedicato ad Assassin's Creed, che ha visto la presentazione di numerosi videogiochi della serie in uscita nei prossimi anni. Tra i tanti nomi è stato fatto anche quello di Assassin's Creed Infinity: di cosa si tratta? Scopritelo nella nostra Video Anteprima

Cominciamo con la cosa più importante: Assassin's Creed Infinity non è un gioco, bensì un hub progettato per fungere da collegamento tra i vari episodi della serie in uscita in futuro. Potete pensare a questa nuova piattaforma come ad una sorta di Animus, ossia un unico punto d'ingresso verso le differenti epoche storiche e i vari giochi della saga.

Ubisoft non ha annunciato la data di lancio, ma ha specificato che i primi due videogiochi che faranno parte di Infinity sono, nell'ordine:

In aggiunta a questi due giochi, Ubisoft sta anche valutando la possibilità di introdurre in Infinity delle esperienze multiplayer standalone, che sancirebbero il ritorno del multigiocatore nella saga di Assassin's Creed dopo molti anni di assenza. Le piattaforme di destinazione non sono state confermate, ma diamo per scontate PS5, Xbox Series X|S e PC. Se volete approfondire l'argomento, leggete la nostra anteprima di Assassin's Creed Infinity e guardate la Video Anteprima in apertura di notizia.