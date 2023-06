Cos'è e come funziona la classe Negromante in Diablo 4

Vuoi per il suo fascino oscuro, vuoi per le sue peculiarità in combattimento, il Negromante è una delle classi che più intriga i giocatori di Diablo 4. Questo speciale combattente è una sorta di burattinaio dei morti e si serve delle creature dell’Oltretomba come arma per fronteggiare gli avversari.

Ideale per i nuovi giocatori, grazie alla sua relativa semplicità di utilizzo e alla sua versatilità di personalizzazione, il Negromante può riservare numerose soddisfazioni anche per i più esperti. In questa guida trovate una disamina della classe nel suo complesso. Se avete bisogno di aiuto per iniziare la vostra avventura, ecco i migliori trucchi di Diablo 4 utilissimi per i nuovi giocatori.

Com'è il Negromante in Diablo 4?

Il Negromante è un evocatore e possiede un’abilità unica che prende il nome di Libro dei morti. Grazie ad esso può richiamare dei servitori dal mondo dei morti, quali scheletri e golem, per formare un esercito con cui affrontare gli avversari. L’albero delle abilità del Negromante conta numerose varianti in questo senso.



Questa classe può mandare a segno alcuni attacchi a corto raggio e accedere ad una certa varietà di armi, fermo restando che si tratta dell’unica categoria in grado di impugnare le falci. Il Negromante è un combattente versatile per la sua capacità di attaccare in mischia, ma anche di lanciare incantesimi da lunga gittata. La sua abilità principale è Essenza.



La potenza dei suoi assalti può essere incrementata investendo sui suoi parametri di Intelligenza. Volontà, invece, aumenta la generazione di Essenza, mentre Destrezza accresce le probabilità di effettuare dei colpi critici, vale a dire con danni aumentati.

Come funziona il Libro dei Morti del Negromante

Il Libro dei Morti (Book of the Dead, in inglese) è il grimorio attraverso il quale il Negromante può richiamare in campo le sue creature dall’oltretomba. Potrà scegliere fra un esercito di Scheletri guerrieri, Scheletri maghi e, completando una specifica missione, anche di Golem.



Diversamente da altre classi, la peculiarità del Negromante, ossia quella di evocare i non-morti, è disponibile sin da subito. Sarà infatti possibile richiamare degli Scheletri dai cadaveri dei nemici che ucciderete durante le battaglie. Alcune abilità specifiche, inoltre, creeranno ulteriori cadaveri.

L’esercito di non-morti del Negromante

Il Libro dei Morti si attiva al raggiungimento del Livello 5 e consente di potenziare le abilità del Negromante, ramificandone gli effetti. A partire dal Livello 5 in su, sbloccherete via via nuove tipologie di creature. In particolare, ogni esercito di non-morti presenta un suo sottogruppo, secondo lo schema che segue:

Scheletri Guerrieri : Schermagliatori, Difensori e Mietitori

: Schermagliatori, Difensori e Mietitori Scheletri Maghi : Ombra, Freddo, Osso

: Ombra, Freddo, Osso Golem: Osso, Sangue, Ferro

I tre gruppi sono separati tra loro, ma cumulabili. Questo significa che i guerrieri, i maghi e i golem fanno gruppo a sé ma possono essere schierati insieme, nello stesso momento, sul campo di battaglia per formare un esercito che può contare numerosi elementi. Con poteri leggendari, inoltre, è possibile aumentarne ulteriormente il numero, anche oltre la decina.



L’unico neo è che i minion del Negromante sceglieranno autonomamente il proprio bersaglio, quindi non potremo manovrarli direttamente o impartire loro comandi specifici, perché si avventeranno contro il primo nemico che avranno di fronte.

I primi due gruppi faranno capo all’abilità “Rianima Scheletro”, disponibile sin dal livello 1. Usandola, potrete rianimare uno scheletro da un cadavere e ordinargli di combattere al vostro fianco. Quando avrete evocato tutti gli Scheletri, questa stessa abilità richiamerà in campo uno Scheletro sacerdote che potenzierà tutti i vostri servitori per cinque secondi, curerà il 10% della loro vita massima e, soprattutto, aumenterà il loro danno del 20%.



I Golem, invece, richiederanno una procedura speciale. Per scoprire come evocare un Golem con il Negromante in Diablo 4, vi rinviamo all’apposita guida. Il Golem è sempre e solo uno, ma la sua potenza d’attacco non tarderà a spiccare in combattimento.

Tutti i gregari del Negromante possono essere sacrificati a piacimento in cambio di bonus, come ad esempio aumentare le possibilità di un colpo critico o la rapidità di un attacco. Questo lascia spazio a svariate possibilità di personalizzazione, specialmente quando si tratta di build specifiche.



Ricordatevi di consultare anche le nostre guida alla co-op di Diablo 4 e come abilitare il cross play e il cross save su Diablo 4.