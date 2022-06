Che cos'è Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion?

All'evento per i 25 anni di Final Fantasy VII organizzato da Square Enix non è arrivato soltanto l'annuncio ufficiale di Final Fantasy 7 Rebirth, seconda parte del Remake iniziato nel 2020, ma anche il ritorno di Crisis Core Final Fantasy VII in una nuova veste.

Uscito originariamente nel 2007 come esclusiva PSP, Crisis Core è un prequel di Final Fantasy VII volto a dare una maggior contestualizzazione agli eventi narrati nel gioco originale incentrato sulle vicende del SOLDIER Zack Fair, protagonista principale della storia ambientata sette anni prima delle avventure di Cloud Strife.

Che cos'è esattamente Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion? Si tratta di una remastered del titolo originale visto su PSP, sebbene Square Enix sottolinei che il progetto vada oltre la semplice rimasterizzazione di un classico del passato. La nuova versione conterrà infatti alcuni cambiamenti rilevanti: i modelli poligonali 3D verranno infatti completamente rifiniti, verrà introdotta una colonna sonora aggiornata ed un inedito doppiaggio sia in lingua inglese che giapponese.

Per il momento non sono stati diffusi dettagli più corposi su questo gradito ritorno dal passato, ma Square Enix promette novità nei prossimi mesi, anche perché l'uscita del gioco non è troppo lontana: Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion arriverà durante l'inverno 2022, l'appuntamento è fissato su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch.