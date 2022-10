Cos'è esattamente Assassin's Creed Infinity? Ubisoft continua a confondere i giocatori

A settembre abbiamo finalmente scoperto il futuro di Assassin's Creed, una serie destinata a crescere ed espandersi ancor più che in passato grazie ai numerosi titoli in via di sviluppo presso gli studi di Ubisoft.

In molti non hanno però ancora compreso appieno in cosa consista quello che è il progetto attorno al quale graviteranno tutti gli altri: Assassin's Creed Infinity. Come segnalato da Gamesradar+, nel suo ultimo report finanziario Ubisoft ha provato nuovamente a descrivere le caratteristiche di quella che sarà una "hub" dei prossimi giochi di Assassin's Creed, ma le informazioni condivise dalla compagnia d'Oltralpe non hanno aiutato granché a far schiarire le idee alla community:

"Alla base, Assassin's Creed Infinity sarà un gateway per tutte le esperienze di Assassin's Creed in cui la metastoria vivrà in modo asincrono. Questo progetto ci consentirà di collegare i giochi con un filo narrativo comune e più coerente che ricompenserà i giocatori per il loro coinvolgimento nell'universo, incentivando l'engagement, e fornendo allo stesso tempo una maggiore visibilità per i contenuti che creiamo".

Sappiamo quindi che ogni gioco della serie convergerà all'interno della piattaforma, ma non sappiamo ancora concretamente come agirà Infinity, in che modo sarà fruibile da parte degli utenti, e se assolverà ad altre funzioni a parte quella di fare da hub per tutti i capitoli. Ubisoft ha inoltre fornito nuovi dettagli su Assassin's Creed Invictus, un gioco della serie incentrato sul multiplayer online.