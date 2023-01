Che cos'è Final Fantasy 7 Rebirth: è legato a FF7 Remake oppure no?

Che cos'è Final Fantasy VII Rebirth? Annunciato lo scorso anno con un trailer, Final Fantasy VII Rebirth non è una nuova edizione (o riedizione) di Final Fantasy 7 bensì un progetto ancora da decifrare ma con una sua identità ben precisa.

Di fatto Final Fantasy VII Rebirth è la seconda parte di Final Fantasy VII Remake, il secondo gioco di una ideale trilogia. Square Enix ha ribadito che Rebirth sarà giocabile anche senza conoscere Final Fantasy VII e dunque come gioco a se stante slegato dagli avvenimenti narrati nel gioco originale, tuttavia non sappiamo al momento quanto questa dichiarazione possa effettivamente aderire alla realtà.

Che cosa sappiamo su Final Fantasy 7 Rebirth? Al momento purtroppo il publisher non ha rivelato molti dettagli, Rebirth è atteso per l'inverno 2023/2024 e dunque mancano ancora almeno 12 mesi al lancio, presumibilmente ne sapremo di più nel corso dell'anno appena iniziato. Sappiamo anche che lo sviluppo di Final Fantasy VII Remake Parte 3 è già iniziato, ci sono dunque speranza che la trilogia di FF7 Remake possa essere completata in tempo per il trentesimo anniversario di Final Fantasy VII nel 2027.



Final Fantasy 7 Remake è diviso in tre diversi episodi, il primo uscito nel 2020, il secondo atteso per la fine del 2023 e l'inizio del 2024 e il terzo (e ultimo) ancora privo di una finestra di lancio.