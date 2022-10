Cos'è Gotham Knights? Tutte le caratteristiche riassunte in video

Mancano pochissimi giorni al debutto di Gotham Knights su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, fissato per il 21 ottobre 2022, e per ingannare l'attesa WB Games Montreal ci ricorda esattamente in cosa consiste la sua ultima fatica attraverso un nuovo filmato pubblicato sui propri canali social ufficiali.

Attraverso un trailer di circa tre minuti gli autori riassumono tutte le caratteristiche di Gotham Knights, dalla storia al gameplay, citando meccaniche di gioco e mostrando anche i vari protagonisti e villain che faranno parte dell'avventura, un Action/RPG dall'alto tasso di spettacolarità e coinvolgimento. Si tratta in sostanza di un video perfetto per chi solo ultimamente si è interessato al gioco con protagonisti Robin, Batgirl, Nightwing e Red Hood, potendo in questo modo avere una panoramica generale e precisa su cosa aspettarsi dall'opera in termini di contenuti.

In attesa della recensione con tanto di verdetto definitivo, abbiamo intanto già provato a fondo Gotham Knights, facendoci una prima idea sulla bontà (e le criticità) del gioco realizzato da WB Games Montreal. A ridosso del lancio non sono tuttavia mancate alcune discussioni e polemiche sul fatto che Gotham Knights non avrà i 60fps su console: pur senza averla citata esplicitamente, uno sviluppatore di Rocksteady considera Xbox Series S come la causa per il mancato raggiungimento di tale obiettivo.