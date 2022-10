Che cos'è MADFUT 23, l'app gratis prima sul Play Store

Abbiamo già approfondito la questione delle app di calcio gratis sul Play Store, ma c'è anche altro all'interno di quest'ultimo. Ad esempio, sta attirando l'attenzione un'app chiamata MADFUT 23.

Infatti, al momento in cui scriviamo, quest'ultima risulta al top della classifica "Gli articoli migliori a 0€" del negozio digitale preinstallato su molti dispositivi Android. L'applicazione risulta pubblicata nella giornata del 6 ottobre 2022, ma ha già superato un milione di download.

In questo contesto, capite bene che c'è chi potrebbe chiedersi di cosa si tratta. Ebbene, il nome potrebbe trarre un po' "in inganno", ma in realtà non si tratta di nulla di legato a FIFA 23. Infatti, si fa riferimento a un gioco a parte, che già nella versione MADFUT 22 aveva superato i 5 milioni di download sul Play Store.

Si tratta insomma di una serie di titoli mobile, che potrebbe essere definita da qualcuno come un po' "controversa". La presenza di "FUT" nel nome, nonché dello stesso numero di FIFA e di funzionalità come l'apertura dei pacchetti, SBC e Draft, giusto per fare degli esempi, sembrano infatti non nascondere troppo l'ispirazione da cui sembra derivare il gioco. In ogni caso, risultava interessante approfondire il tutto, visto il riscontro che sta ottenendo l'app sul Play Store.

Per il resto, di recente abbiamo trattato la questione Gangster Crime Mafia City, dunque i progetti potenzialmente "controversi" non sembrano mancare di certo sul negozio digitale di Google.