Che cos'è la Photo Mode in un videogioco?

Con l’uscita di Gran Turismo 4 - il primo titolo a offrire una Photo Mode degna di questo nome - ciò che un tempo era possibile solamente su PC e attraverso l’utilizzo di mod studiate ad hoc, iniziò ad essere visto come qualcosa su cui puntare. Ma cos’è esattamente questa feature popolare, sempre più esplorata da community e software house?

La Photo Mode è lo strumento che permette di trasformare le scene di un videogioco in un set fotografico, mettendo in pausa l’azione e agendo manualmente su fattori quali la luce, il fuoco prospettico, l’inquadratura o i filtri colore. Nata come evoluzione del semplice screenshot, oggi questa pratica è diventata una tendenza, destinata ad essere riconosciuta come una vera forma d’arte. Nell’ultimo periodo, il suo potenziale si è poi distinto anche in ambito lavorativo, con un numero sempre maggiore di fotografi virtuali assunti dagli sviluppatori per mantenere i social attivi.

