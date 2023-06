Cos'è Silent Hill Ascension? Potrebbe stupirvi!

Tra i numerosi progetti a tema Silent Hill annunciati da Konami, uno dei più curiosi è Silent Hill Ascension: questa specifica produzione, infatti, non sarà un'avventura horror di stampo classico come visto nelle passate iterazioni del brand, ma qualcosa dall'impostazione ben diversa.

Come confermato dalla stessa Konami, Silent Hill Ascension sarà una serie in streaming interattiva fortemente incentrata sulla narrativa, con l'utente che potrà influenzare l'evolversi della vicenda e le sorti dei suoi protagonisti attraverso le proprie scelte. La serie racconterà le storie di più personaggi sparsi per il mondo, tormentati da creature mostruose ispirate al tipico stile di Silent Hill, pronte a distruggere non solo i protagonisti ed i loro più stretti cari, ma anche intere comunità. E come da tradizione nel brand, non mancheranno atmosfere angoscianti, risvolti psicologici e situazioni terrificanti.

Dietro al progetto ci sono più team: Genvid Entertainment ricopre il ruolo di sviluppatore principale, affiancato non solo da Konami ma anche da Bad Robot Games e Behaviour Interactive. Le realtà coinvolte hanno unito le forze con lo scopo di creare un'esperienza diversa dal solito nell'universo di Silent Hill, una storia dalla struttura ben differente e dove ogni nostra decisione da spettatori può avere risvolti imprevedibili sul proseguo del racconto. E per quanto distante dal classico Action/Adventure Survival Horror, proprio per questo motivo potrebbe anche stupire i giocatori.

L'opera è prevista nel corso del 2023 su dispositivi ancora da confermare ufficialmente, ed è stato già chiarito che ogni storia di Silent Hill Ascension verrà trasmessa una volta sola. Non perdetevi infine lo spaventoso trailer di Silent Hill Ascension, che vi permette di farvi un'idea ancora più chiara su ciò che il progetto offrirà non appena pubblicato.