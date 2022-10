Cos'è Toad di Super Mario, è davvero un fungo oppure no?

Tra i più famosi comprimari di Super Mario troviamo delle piccole, buffe creature simili a funghi, noti con il nome di Toad. Questi amici appaiono nella maggior parte delle avventure dell'idraulico baffuto: vi siete mai chiesti qual è la natura di questo storico personaggio?

Essendo uno dei più fedeli assistenti della principessa Peach, Toad è a conti fatti una delle figure più importanti di tutto il popolo del Regno dei Funghi: si tratta per l'appunto della specie di umanoidi più pacifica e diffusa all’interno del reame che fa da sfondo al franchise. Malgrado la notevole somiglianza coi suoi simili, che ricordiamo essere ancora oggi motivo di confusione e quesiti irrisolti da parte dei fan, Toad si è saputo distinguere fin dalla sua apparizione come personaggio giocabile in Super Mario Bros. 2.



Da allora il funghetto ha continuato a comparire in tante altre iterazioni della serie e, in alcuni casi, ha rivestito il ruolo di coprotagonista o personaggio principale come accade rispettivamente in Super Mario 3D World (per approfondire, ecco la nostra recensione di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury) e nel puzzle game intitolato Wario's Woods. E' stato anche il personaggio principale di un'avventura completamente incentrata su di lui, Captain Toad Treasure Tracker, pubblicata originariamente su Wii U e poi riproposta su Nintendo Switch.

