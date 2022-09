Che cos'era PlayStation Mobile? Il servizio precursore della Divisione Mobile

A fine agosto 2022 una notizia ha attirato particolarmente l'attenzione degli appassionati: la nascita della Divisione Mobile dei PlayStation Studios. Tuttavia, dovete sapere che in passato i termini PlayStation e Mobile si sono già incrociati in un servizio che non esattamente tutti potrebbero ricordare.

Il 3 ottobre 2012, ovvero circa 10 anni fa, Sony lanciò una piattaforma che si chiamava, per l'appunto, PlayStation Mobile. Quest'ultima consentiva ai possessori di un dispositivo certificato PlayStation di effettuare il download di giochi e applicazioni certificati Sony.

Nel corso degli anni il servizio riuscì a raggiungere 11 Paesi: Italia, Canada, Stati Uniti d'America, Regno Unito, Germania, Francia, Giappone, Australia, Spagna, Taiwan e Hong Kong. Quali titoli comprendeva il catalogo? Al lancio i 21 giochi disponibili includevano Twist Pilot, Everybody's Arcade, Word Blocked e Super Crate Box, giusto per citare alcuni dei videogiochi coinvolti. I costi dei titoli generalmente si attestavano sotto i 10 euro e la piattaforma prevedeva il lancio di nuovi giochi PlayStation Mobile ogni settimana.

I dispositivi legati alla piattaforma PlayStation Mobile erano la console PlayStation Vita e diversi smartphone/tablet Sony e HTC. Più precisamente, tra i modelli coinvolti c'erano Sony Ericsson Xperia PLAY, Sony Xperia S, HTC One S, HTC One V, HTC One X e Sony Tablet S, giusto per fare degli esempi concreti.

La piattaforma PlayStation Mobile ha chiuso i battenti nel 2015, ma risultava interessante farvi notare che non è di certo la prima volta che Sony si approccia al mondo dei dispositivi mobili, come abbiamo spiegato anche nel nostro approfondimento sui giochi PlayStation per mobile.