Cosa ci aspetta dopo Horizon Burning Shores? Guerrilla ne parlerà al Develop Brighton

Con l'uscita del DLC maestoso da vedere di Horizon Forbiddern West Burning Shores, l'utenza videoludica entusiasta dell'egregio lavoro di Guerrilla Games è curiosa di scoprire i progetti che la software house ha attualmente in cantiere. La risposta al suddetto quesito potrebbe presto arrivare al Develop Brighton di quest'anno.

Come annunciato in via ufficiale dalla stessa casa di sviluppo il cui nome è riposto alla firma della saga videoludica di Horizon e non solo, sappiamo che Guerrilla Games terrà una conferenza al Develop Brighton 2023, ove riceverà anche il premio "Develop Star 2023". Ciò significa che nel corso dell'evento estivo, il team di sviluppo facente parte del gruppo di Sony Interactive Entertainment darà alcune anticipazioni circa il futuro delle proprie IP.

Nel corso della suddetta presentazione vi sarà anche modo di raccontare alcuni retroscena che hanno caratterizzato lo sviluppo di Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West ed il recente DLC Burning Shores. "Guerrilla Games è entusiasta di tenere una sessione di conferenze al Develop Brighton 2023 ed è davvero onorata di essere il primo studio a ricevere il Develop Star Award", dichiara l'ex Guerrilla Games Angie Smets entrata a far parte dei PlayStation Studios come Head of Develop Strategy della divisione gaming di Sony nel corso degli ultimi giorni. Non ci resta che attendere l'arrivo dell'11 luglio 2023 (data in cui si terrà l'evento del Develop Brighton) per conoscere il futuro del team di sviluppo.