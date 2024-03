Cosa aspettarsi da NieR 3? Dalla storia al gameplay, le nostre previsioni

La nuova storia legata a NieR Automata che ci viene raccontata da Square Enix con il manga YoRHa - Assalto a Pearl Harbor amplia l'universo dell'odissea action ruolistica di Yoko Taro e rende ancora più spasmodica l'attesa dei fan per NieR 3.

Con l'ultimo volume propostoci dal publisher e sviluppatore nipponico, il team creativo al seguito di Yoko Taro ci aiuta a fare luce sulle unità YoRHa e sul passato di A2, dandoci così il perfetto spunto per riflettere sul futuro di questa ormai iconica proprietà intellettuale e, con esso, sulle prospettive ludiche, narrative e prettamente grafiche del terzo capitolo 'maggiore' della serie.

L'entusiasmo dei fan per NieR, d'altronde, non è mai tramontato, basti guardare ai tanti dibattiti che affollano le pagine dei forum più frequentati dai cultori della serie e l'interesse suscitato da ogni singola mossa compiuta sui social da Yoko Taro come il possibile teaser di NieR 3 condiviso a fine febbraio su Twitter/X. Cosa dovremmo aspettarci dal prossimo atto di questa amata epopea action GDR, quindi?

Il percorso creativo intrapreso dallo stesso Taro con progetti come NieR Replicant e NieR Reincarnation suggerisce un approccio relativamente innovativo - e per certi versi sorprendente - in aspetti come il sistema di combattimento e la progressione delle attività da svolgere, come pure delle novità (anche dirompenti) in tema di sviluppo dei personaggi e di 'costruzione narrativa', intesa come evoluzione della storia e delle infinite diramazioni rese possibili dagli eventi vissuti dagli eroi dei precedenti capitoli della serie.

Senza entrare nel merito della trama dei capitoli passati per non mostrare il fianco agli spoiler e azzardare previsioni che, conoscendo il buon Yoko Taro, sarebbero completamente inutili, proviamo perciò a concentrarci sul gameplay per ipotizzare una maggiore libertà nella scelta delle attività da svolgere, magari all'interno di macro-aree liberamente esplorabili e piene di sfide e missioni che abbracciano i generi videoludici più disparati.

Per una serie che fa della rigiocabilità e dei costanti 'cambi di ritmo' due delle sue armi più affilate, inoltre, è impossibile non considerare NieR 3 in un quadro più ampio che tenga conto, ad esempio, delle opportunità offerte dagli SSD di ultima generazione e dalle tecnologie più avanzate per restituirci a schermo un'avventura ancora più caleidoscopica, con tantissime ambientazioni interconnesse che consentano l'accesso quasi istantaneo a una ragnatela ancora più fitta di combattimenti, sessioni platform e fasi free roaming alternate a frangenti più ruolistici e ad esperienze cinematografiche più 'lineari'.

A chi verrà affidato il ruolo di protagonista? Sarà un sequel o un prequel? Quali sorprese ci riserverà la trama? In quest'ambito è davvero difficile distinguere tra le congetture più fantasiose della community e le teorie più credibili e realistiche. In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti dello studio di Yoko Taro, vi invitiamo a farci sapere con un commento quali sono le vostre aspettative per NieR 3 e, nel caso ve la foste persa, vi ricordiamo che sui lidi di Everyeye.it trovate la nostra recensione di NieR Replicant.

