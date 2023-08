Cosa ci aspettiamo da Assassin's Creed Red? Ecco i miglioramenti che vorremmo vedere

Mentre prosegue l'attesa per Assassin's Creed Mirage, che giusto ieri si è messo in bella mostra la sua splendente Baghdad, il nostro pensiero è volato fino ad Assassin's Creed Codename Red, che rappresenterà il prossimo grande capitolo della serie. Ecco cosa vorremmo vedere e i miglioramenti che ci aspettiamo dal gioco ambientato nel Giappone Feudale.

Cos'è Assassin's Creed Codenamee Red?

Ancora privo di un titolo definitivo, l'Assassin's Creed che va sotto il nome in codice di "Red" (rosso) è stato annunciato durante l'Ubisoft Forward di settembre 2022. Destinato ad uscire dopo Assassin's Creed Mirage (dunque supponiamo nel 2024 o nel 2025, non ci sono certezze al riguardo), si trova attualmente in sviluppo presso gli studi di Ubisoft Quebec, che secondo alcuni rumor avrebbe persino sacrificato Immortals Fenyx Rising 2 pur di dedicarsi anima e corpo all'ambizioso progetto.

Assassin's Creed Red aderisce alla medesima formula Action RPG Open World introdotta da Origins e poi ulteriormente sviluppata da Odyssey e Valhalla. Ambientato nel Giappone Feudale, vedrà come protagonista uno shinobi, una tipologia di guerrieri anche nota come ninja, partiocolarmente attiva (nell'ombra) all'epoca.

Cosa ci aspettiamo da Assassin's Creed Red?

Un mondo di gioco particolareggiato

I fan della serie Assassin's Creed sognavano il Giappone Feudale da tempo immemore, da ben prima che venisse portato a schermo da giochi come Ghost of Tsushima. Per questo motivo le aspettative sono alle stelle, ma in realtà è anche la componente di cui ci preoccupiamo di meno.

Se c'è un aspetto per il quale Ubisoft e i suoi studi sparsi per il mondo non possono essere minimamente criticati, questo è senza dubbio la qualità della ricostruzione delle aree e dei periodi storici che fanno da sfondo ai loro giochi. In Assassin's Creed ci aspettiamo una rappresentazione particolareggiata delle principali isole occupate all'epoca, quali Honshū, Shikoku, Kyūshū, con particolare focus sulle principali città, soprattutto la leggendaria Kyoto, che è stata capitale del Giappone dal 794 al 1868 (oltre un millennio!), prima che venisse sostituita da Edo, la moderna Tokyo.

Il Giappone che verrà portato a schermo dipenderà molto dall'esatto periodo storico scelto di ambientare il suo gioco (l'era feudale è durata circa sette secoli), ma proprio alla luce di questo ci sentiamo di escludere la presenza dell'Hokkaidō, isola occupata in quel periodo solo da poche migliaia di pescatori, mercanti e contadini giapponesi, e annessa al Giappone solamente a partire dal 1868.

Sebbene Assassin's Creed non abbia mai abbandonato del tutto lo stealth, è innegabile che tale meccanica sia finita in secondo piano negli ultimi episodio action RPG. Sappiamo che Red è destinato a proseguire su questo filone, ma da lui ci aspettiamo (per non dire PRETENDIAMO) una maggiore attenzione al riguardo.

I motivi sono due. Il primo, è che lo stealth dei primi Assassin's Creed manca molto agli appassionati. Ubisoft l'ha già capito in effetti, dal momento che Assassin's Creed Mirage, in uscita il 5 ottobre 2023, segnerà un piccolo ritorno alle origini. Il secondo, e forse anche più importante, è che ci aspettiamo coerenza: c'è un ninja in Assassin's Creed Red! C'è bisogno di aggiungere altro? Questi guerrieri agiscono nell'ombra, attaccano di soppiatto, si muovono silenziosi e sono incredibilmente agili, dunque hanno lo stealth nel sangue. Non vogliamo vederli affrontare a muso duro gli avversari o assediare roccaforti al comando di un esercito per tutta l'avventura!

Alzi la mano chi è arrivato alla fine di Assassin's Creed Origins, Odyssey e Valhalla. Non possiamo vedervi, ma siamo sicuri che tra di voi ci sono molte persone che hanno cominciato i suddetti giochi (specialmente gli ultimi due) senza portarli effettivamente a termine. La sta alzando anche il sottoscritto.

L'Egitto, la Grecia, la Norvegia e la Gran Bretagna di quei giochi sono vaste, meravigliose e particolareggiate, ma sono anche teatro di esperienze dispersive ed incarichi ripetitivi che non le valorizzano appieno. In Odyssey e Valhalla, in particolare, si perde facilmente il filo della narrazione e ben presto ci si stufa di reiterare sempre le stesse cose senza arrivare ad un punto vero e proprio. Ben venga la ricchezza di contenuti, ma anche meno, ecco! Quasi 150 ore per completare tutti gli incarichi e le attività, senza che questi riescano ad offrire qualcosa di veramente nuovo, sono troppe.

E voi, cosa vi aspettate da Assassin's Creed Codename Red? Ditecelo nei commenti!