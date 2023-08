Cosa ci aspettiamo da Marvel's Wolverine per PS5

Pur essendo stato annunciato nel settembre del 2021, sappiamo ancora pochissimo su Marvel's Wolverine, la prossima opera targata Insomniac Games prevista in esclusiva PlayStation 5 in data ancora da definire.

Con lo studio californiano (volete sapere a tal proposito quali sono i 3 migliori giochi di Insomniac Games?) totalmente concentrato su Marvel's Spider-Man 2, disponibile sempre su PS5 dal 20 ottobre 2023, è comprensibile che la nuova avventura videoludica di Wolverine sia al momento rimasta in disparte, pronta per tornare in scena non appena gli impegni di Insomniac con il prossimo gioco dell'Uomo Ragno saranno del tutto conclusi. In attesa dunque di nuovi approfondimenti, possiamo intanto provare ad immaginare cosa potremmo vedere in Marvel's Wolverine.

Anzitutto, in chiave narrativa sappiamo che l'avventura di Wolverine si svolgerà all'interno dello stesso universo degli Spider-Man di Insomniac pur raccontando una storia originale standalone. Non è tuttavia affatto da escludere che riferimenti alle vicende viste nei giochi con Peter Parker e Miles Morales saranno presenti all'interno del titolo con protagonista Logan, ma a parte questo molto difficilmente ci saranno collegamenti ancora più stretti. Aspettiamoci dunque a tutti gli effetti una trama indipendente, con Wolverine che affronterà sfide e minacce ben diverse rispetto a quelle di Spider-Man, magari interagendo anche con altri X-Men, sia alleati che rivali, lungo il cammino.

In termini di gameplay,Marvel's Wolverine punterà ad avere un sistema di combattimento molto più violento e brutale rispetto alla spettacolarità tipica dei Marvel's Spider-Man: la speranza è che Insomniac metta a disposizione dei giocatori un'elevata quantità di attacchi, combo e mosse speciali in puro stile Hack 'n Slash, un'impostazione Action che si sposa alla perfezione con Wolverine ed i suoi artigli di adamantio e già sperimentata in altri giochi passati incentrati sul personaggio (vi ricordate di X-Men Le Origini Wolverine, a tal proposito?). Un combat system fortemente variegato ed in continua evoluzione un poco alla volta che si sbloccano nuove caratteristiche per il nostro eroe è fondamentale per evitare ogni forma di ripetitività sul lungo termine, e siamo fiduciosi che il team in forza ai PlayStation Studios saprà muoversi esattamente verso tale direzione.

Combattimenti a parte, è lecito prevedere per Marvel's Wolverine un'impostazione simile a quella già sperimentata per i Marvel's Spider-Man: vasta mappa open world liberamente esplorabile, piena di collezionabili ed attività secondarie con cui interagire. Il tutto non necessariamente collocato solo in ambienti urbani, ma anche in scenari più selvaggi e naturali così da differenziare il prossimo gioco Marvel di Insomniac da quelli già realizzati.

Resta infine il mistero sulla data d'uscita: Insomniac Games ha dimostrato di essere piuttosto veloce nello sviluppare grandi progetti multipli contemporaneamente, ma molto dipende anche da quanto sarà effettivamente grande la portata di Marvel's Wolverine. Per quanto un'uscita nel 2024 non è impossibile (considerato inoltre che al momento Sony è si è mantenuta piuttosto riservata sui propri piani per il prossimo anno), forse un debutto nel 2025 potrebbe essere più probabile, a meno ovviamente di gradite sorprese.

A questo punto fateci sapere anche la vostra tra i commenti: cosa vi aspettate di vedere in Marvel's Wolverine?