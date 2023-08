Cosa ci aspettiamo da The Last of Us Parte 3?

Da pochi giorni è arrivata la conferma che Neil Druckmann sta scrivendo e dirigendo un nuovo gioco per PlayStation 5: potrebbe trattarsi del sequel di The Last of Us: Parte II?

Nel rendere noto il suo attuale impegno professionale, l'ideatore della saga di Ellie e Joel ha specificato che la misteriosa produzione non è ancora stata annunciata. Nonostante sia privo di un titolo definitivo, il gioco multiplayer legato a TLOU Parte II non sembra dunque essere il protagonista della dichiarazione di Neil Druckmann. Accanto all'ipotesi di una nuova IP in cantiere in quel di Naughty Dog, una circostanza altrettanto plausibile è che il team sia pronto a dare vita a The Last of Us: Parte III. Un'eventualità che stuzzica la fantasia di moltissimi appassionati, che già si chiedono cosa potrebbe riservare un terzo capitolo della serie.

Trama di The Last of Us: Parte III

Il gameplay di The Last of Us: Parte III

Cosa vorreste da TLOU: Parte III?

Per stessa ammissione di Neil Druckmann, sappiamo che già nel 2021 l'autore aveva firmato una prima bozza di trama di The Last of Us: Parte III . Non parliamo di una vera e propria sceneggiatura, ma di, redatto congiuntamente dal game director e da, già co-sceneggiatrice per Parte II. "Al momento non è in sviluppo. - chiariva Druckmann - Tuttavia, spero che un giorno possa vedere la luce, esplora un po' ciò che accade dopo The Last of Us: Parte II".Partendo da queste parole, possiamo dare per assodato che un eventuale The Last of Us: Parte III muoverebbe i propri passi direttamente dal finale di TLOU: Parte II , che vede esaurirsi definitivamente il feroce. Le due protagoniste del gioco si lasciano la vendetta alle spalle, insieme ai traumi più violenti del proprio passato. Il futuro di entrambe, tuttavia, è quantomeno incerto, con un sequel che potrebbe dunque tornare a seguire le vite di entrambe.Il- alla quale si è ormai affiancato anche il personaggio di- sembra essere l'. L'enigmatica schermata di endgame che vede la barca utilizzata da Abby approdare su di una riva ignota sembrerebbe suggerire proprio l'arrivo a destinazione della donna, che in Parte III potrebbe dunque ricongiungersi alle ultimesopravvissute. Pare infatti che il gruppo abbia trovato rifugio proprio sull'atollo. La fazione ha intenzione di proseguire le attività diper il virus che ha colpito l'umanità? Qualcuno potrà prendere il posto del padre di Abby nel guidare nuove ricerche mediche? Esistono ulterioriall'infezione da Cordyceps oltre a Ellie? Queste potrebbero essere alcune delle domande a cui la storyline di Abby in un The Last of Us: Parte III potrebbe offrire una risposta., che alla fine di Parte II si trova in una situazione di grande vulnerabilità. Ritornata alla fattoria dove ha vissuto con, la ragazza non vi trova né la compagna né il piccolo, figlio avuto dalla stessa Dina con il suo ex, Jason. La nuova famiglia di Ellie è svanita nel nulla, forse ritornata a Jacksonville. Smarrita la persona che ama, la protagonista di The Last of Us è ancora tormentata dalla, anche se la sua mente pare ormai pronta ad accettare la perdita di Joel. Importante ricordare che negli scontri di Parte II Elliee non è dunque più in grado di suonare la chitarra né - immaginiamo - di combattere come fatto contro Abby. La giovane donna è infine ancora tormentata dalle conseguenze della scelta di Joel e dalla consapevolezza di essere immune al Cordyceps.In quest'ottica, non è impossibile ipotizzare un eventuale nuovo intrecciarsi delle vicende di Ellie e Abby, su sentieri questa volta incentrati non sulla ricerca di vendetta, ma sull'per le violenze del passato. Un approccio che potrebbe di fatto portare The Last of Us: Parte III anarrata dalla saga. Su questo soggetto, potrebbero trovare spazio numerosi personaggi inediti, mentre pare rendersi ormai inevitabile la scomparsa didalle scene, con l'uomo che - dopo i toccanti flashback offerti da Parte II - difficilmente potrebbe avere ancora un ruolo centrale in Parte III.Dopo la costante alternanza tra Abby e Ellie in Parte II, sembra impossibile immaginare un sequel con un unico personaggio centrale. In continuità col predecessore, anzi, pensiamo a un The Last of Us: Parte III che propone un, in grado di dare voce a. Del resto, la volontà di tratteggiare un mondo complesso e sfaccettato resta al centro degli obiettivi di Naughty Dog, con Druckmann che ha garantito che un eventuale TLOU III sarà portatore di un messaggio universale e legato all'amore Per quanto riguarda il gameplay più in senso stretto, immaginiamo un terzo capitolo in grado di. Parte III potrebbe essere un'avventura a traino narrativo dall'anima ancora spiccatamente stealth, con fasi action concitate ed emotivamente intense. Lo standard proposto da Parte II in questo senso era del resto già altissimo, grazie anche all'eccellente lavoro di Naughty Dog nelAlcunepotrebbero affiancare i ben noti Clicker e i più recenti Shambler e Stalker visti in Parte II . In linea generale ipotizziamo un numero molto ridotto di nuovi ingressi in scena, in grado però di ampliare con astuzia la varietà del sistema di combattimento. Continuità dovrebbe essere la parola d'ordine anche per quanto riguarda il, con un'attenzione ancora maggiore alla verticalità ein grado di fare luce sulle diverse reazioni delle comunità umane alla tragedia scatenata dal Cordyceps. Ci sembra invece più improbabile - e nemmeno così auspicabile - una svolta pienamente open world per un The Last of Us: Parte III. Tale approccio rischierebbe infatti di diluire eccessivamente la tensione narrativa che Naughty Dog è così abile a creare.In vista di un arrivo di The Last of Us: Parte III su, infine, saremmo inoltre estremamente curiosi di osservare il team Sony alle prese con le potenzialità offerte da feedback aptico e trigger adattivi, in aggiunto al supporto all'audio 3D.Queste, in sintesi, sono le nostre principali scommesse legate a un, ma ora è il vostro turno. Cosa vorreste vedere in un ipotetico The Last of Us: Parte III?