Cosa ci sarà dopo Back 4 Blood? Nuove informazioni sul prossimo AAA di Turtle Rock

Il 2022 è stato un anno importante per Turtle rock, grazie alla pubblicazione del DLC di Back 4 Blood Tunnel del Terrore e non solo. Però, il 2023 si è aperto con una notizia alquanto importante per il team di sviluppo, perché la software house dietro la creazione del popolare gioco è pronta a dire addio alla sua IP di successo.

Turtle Rock sta sviluppando un nuovo videogioco e non rilascerà Update o DLC di Back 4 Blood; l'informazione è giunta nel mese di febbraio di quest'anno ma, fino ad oggi, mancavano alcune informazioni su ciò che costituirà l'avvenire di Turtle Rock. Eppure, si iniziano già a conoscere maggiori dettagli su quel che sarà l'IP dopo Back 4 Blood.

Secondo quanto emerso dagli annunci di lavoro pubblicati dall'azienda, il prossimo videogioco sarà incentrato su combattimenti con le armi, creazione di classi per il proprio alter-ego, scontri con boss e molto altro ancora. Sembrerebbe esservi una forte correlazione rispetto a quanto è stato possibile vedere - in termini ludici - in Back 4 Blood, ma sarà davvero così? Al momento è impossibile rispondere a tale domanda, seppure le informazioni emerse tenderebbero a confermare in parte questa ipotesi. Però, i dettagli emersi non terminino qui.

Infatti, sempre dai suddetti annunci "incriminati", sembrerebbe che il team sia intenzionato ad implementare la tecnologia del Ray Tracing, la quale andrà a comporre un comparto tecnico di alto livello insieme ad un'ambientazione urbana. Inoltre, si parla della possibilità di garantire un supporto alla creazione di contenuti e mod da parte della community videogiocatrice. In generale, come visto dall'annuncio per la candidatura al ruolo di Senior Combat Designer, Turtle Rock è alla ricerca di staff che sappia "implementare meccaniche intuitive che migliorino l'esperienza e la rigiocabilità dei giocatori".