Cosa cambia tra Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Remastered?

Pubblicato per la prima volta su PS4 nel settembre del 2018, Marvel's Spider-Man è diventato uno dei giochi più amati della console Sony, imponendosi come uno dei maggiori successi di sempre per Insomniac Games. Una Remastered per PS5 è poi arrivata nel novembre del 2020, per poi sbarcare anche su PC due anni dopo.

Se ancora non lo avete mai giocato, volete sapere quali sono le differenze tra Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Remastered? Come spiegato da Insomniac Games, i cambiamenti apportati dalla Remastered next-gen sono prevalentemente tecnici, con i contenuti dell'avventura che restano i medesimi tra le due versioni. Tra le migliore apportate si nota una maggiore cura nei dettagli delle ambientazioni e degli edifici, con riflessi ancora più realistici grazie all'implementazione del Ray Tracing. Anche i modelli poligonali dei personaggi appaiono molto più ricchi, con gli shader di pelle, denti ed occhi perfezionati per raggiungere una credibilità più sostanziosa rispetto alla versione originale PS4.

La versione PS5 gode inoltre di tutti i vantaggi offerti dalla piattaforma next-gen di Sony: oltre alla possibilità di giocare in modalità Performance a 60fps, è stato aggiunto anche il supporto all'Audio 3D ed al feedback aptico del DualSense. Aggiunti inoltre tre nuovi costumi (tra cui la tanto richiesta Amazing Suit), oltre ad una photo mode perfezionata. Un cambiamento piuttosto evidente, infine, riguarda il volto di Peter Parker nel gioco: Insomniac ha infatti effettuato un recasting, ed ora a prestare il proprio viso a Spider-Man è Ben Jordan, che prende il posto di John Bubniak visto nel gioco originale.

Per ulteriori approfondimenti la nostra recensione di Marvel's Spider-Man Remastered soddisferà le vostre curiosità sul gioco. Ecco inoltre quanto hanno venduto i giochi di Spider-Man per PlayStation realizzati da Insomniac.