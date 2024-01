Cosa cambia tra Palworld e Pokemon? Non sono uguali!

Sebbene venga spesso definito Pokémon-like, Palworld è un gioco che presenta grosse differenze con i titoli della serie Nintendo e Game Freak. Andiamo quindi alla scoperta di tutti quegli elementi che allontanano il gioco del momento dalla storica serie della Grande N.

Lotte

Una delle più grandi differenze fra Pokémon e Palworld risiede nel modo in cui funzionano i combattimenti. Nel gioco PocketPair non solo non ci sono gli scontri uno contro uno in cui i mostri eseguono a turni le loro mosse, ma non è nemmeno possibile decidere in che modo far combattere le creature. Una volta lanciata la sfera, il Pal resta al fianco del giocatore e attacca autonomamente i bersagli, eseguendo le mosse che ha appreso nel corso dell'avventura. L'unico modo per attivare manualmente le mosse dei Pal è cavalcarli oppure sbloccare la loro abilità speciale, che va attivata tramite la pressione di un tasto. Va inoltre precisato che in Palworld i mostri non sono essenziali per sconfiggere i nemici, poiché il giocatore è pesantemente armato e può eliminare gli ostili anche senza il contributo dei suoi mostriciattoli.

Esplorazione

Anche il modo in cui funziona l'esplorazione è profondamente diverso fra Palworld e Pokémon. Nell'esclusiva PC e Xbox, infatti, non vi sono particolari limitazioni per quel che riguarda le aree che possono essere raggiunte e anche quelle apparentemente inaccessibili lo diventano grazie agli strumenti forniti al giocatore. Proprio come in The Legend of Zelda Breath of the Wild e relativo sequel, il protagonista può arrampicarsi su qualsiasi parete verticale e, a patto di avere stamina a sufficienza, può scalare ogni singola roccia presente in giro per l'arcipelago. Come se non bastasse, le cavalcature sono dotate di un doppio salto e i Pal che permettono di volare fanno sì che si possano raggiungere in un batter d'occhi anche i picchi più elevati. Non dimentichiamo poi la presenza del deltaplano, che consente di lanciarsi anche dai dirupi per poi cadere dolcemente ed evitare la morte.

Componente gestionale

Un'altra differenza enorme che possiamo trovare fra i due giochi riguarda la componente gestionale, presente solo in Palworld. Nel titolo firmato PocketPair, infatti, non ci si limita a catturare creature, ma è fondamentale per la progressione costruire la base come nel più classico dei survival game e poi utilizzare i Pal nella collezione per lavorare i materiali, accumulare risorse e fabbricare oggetti utili per la sopravvivenza. Si tratta di una componente molto importante del gioco, visto che buona parte del tempo la si trascorre proprio nella base per gestire al meglio tutte le risorse e i mostri. In Palworld bisogna inoltre placare l'indicatore della fame del protagonista e delle sue creature, quindi è fondamentale procacciarsi il cibo e mangiarlo quando ce n'è bisogno.

Evoluzioni

Fra le numerose differenze che vi sono fra Pokémon e Palworld è impossibile non citare le evoluzioni. Il fenomeno del momento ha circa cento creature, ma nessuna di queste è in grado di evolversi. Questo significa che ognuno dei Pal attualmente disponibili può aumentare di livello ed apprendere nuove mosse, ma non può in alcun modo trasformarsi. Al momento non è chiaro se si tratti di un'impostazione che gli sviluppatori vogliono mantenere o se in futuro, con qualche espansione, arriverà anche questa feature.

Avete già letto il nostro provato della versione in Accesso Anticipato di Palworld?