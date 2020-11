Cosa cambia tra PlayStation 5 e PS5 Digital Edition?

Cosa cambia tra PS5 e PS5 Digital? Tutto è ormai pronto per il debutto di PS5, che a partire dal 19 novembre sarà disponibile in due differenti modelli. Uno base, chiamato semplicemente PlayStation 5, e un altro denominato PlayStation 5 Digital Edition.

Tutte le differenze: lettore, forma, prezzo

Se siete intenzionati a preordinare la console di prossima generazione di Sony, allora è importante che conosciate a fondo le differenze tra i due modelli. La più importante è legata al lettore di dischi: la variante base di PS5 è dotata di un'unità Ultra HD Blu-Ray (fino a 100 GB per disco), mentre la Digital Edition ne é totalmente priva. Per questo motivo, il modello base è più voluminoso a causa della presenza del lettore, che dona alla console una forma arrotondata in basso a destra (se posizionata in verticale). Dal canto suo, la Digital Edition risulta simmetrica e più slanciata. Ciò, ovviamente, si traduce in un'importante differenza di prezzo: il modello base di PlayStation 5 è venduto al prezzo di 499,99 euro, mentre la Digital Edition a 399,99 euro.

Per il resto, i due modelli sono praticamente identici e le specifiche tecniche ufficiali di PS5 sono sovrapponibili. Nessuna differenza neppure per lo spazio di archiviazione: entrambi montano un SSD customizzato ad alta velocità con una capienza di 825 GB.

Come funziona la retrocompatibilità?

PlayStation 5 è retrocompatibile con la quali totalità della libreria di PlayStation 4, composta da oltre 4.000 giochi. Tuttavia, bisogna tenere una cosa bene a mente. I giochi PS4 in formato digitale funzionano senza alcun problema sia sulla PS5 base che sulla Digital Edition, dal momento che possono essere scaricati liberamente e in ogni momento dalla raccolta del PlayStation Store. Invece, i giochi PS4 su disco funzionano solo ed esclusivamente sulla PS5 base, poiché, data la mancanze del lettore, non possono essere inseriti nella PlayStation 5 Digital Edition. Al momento non è previsto nessun programma di conversione dei giochi dal formato fisico al formato digitale.