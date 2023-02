Cosa cambia tra PlayStation Plus Essentials, Extra e Premium: prezzi e giochi

PlayStation Plus propone tre diversi livelli di abbonamento denominati Essentials, Extra e Premium, tre profili per venire incontro alle esigenze del maggior numero di giocatori, grazie anche a prezzi diversi, a partire da 8.99 euro al mese.

Iniziamo dicendo che l'abbonamento Essentials è di fatto il "vecchio" profilo base e permette di giocare online, scaricare giochi gratis ogni mese e accedere allo spazio Cloud per i salvataggi, esattamente come accadeva in passato con l'abbonamento standard, non ci sono quindi differenze contenutistiche rispetto al passato. Diverso è il caso dei profili Premium ed Extra, che offrono invece una serie di contenuti e servizi aggiuntivi, ad un prezzo però maggiore.

PlayStation Plus Essentials

Almeno due giochi scaricabili ogni mese

Sconti esclusivi su giochi e DLC

Contenuti aggiuntivi gratis per i giochi più famosi

Spazio Cloud per i giochi salvati

Accesso al multiplayer online su PS4 e PS5

Il prezzo di PlayStation Plus Essentials? €8,99 al mese, €24,99 ogni tre mesi oppure €59,99 l'anno.

Cosa comprende PlayStation Plus Extra?

Tutti i vantaggi di PlayStation Plus Essentials vengono mantenuti (e dunque almeno due giochi gratis ogni mese, accesso al multiplayer online, sconti esclusivi, DLC gratis e spazio sul Cloud per i salvataggi) con l'aggiunta dell'accesso ad un catalogo con centinaia di giochi per PS4 e PS5 scaricabili su console e giocabili fino al termine dell'abbonamento. Che giochi ci sono su PlayStation Plus Extra? Ad esempio Death Stranding, Marvel's Spider-Man, God of War, Returnal, inFAMOUS Second Son, Ghost of Tsushima Director's Cut, WipEout Omega Collection, Deathloop, Kingdom Hearts III, Metro Exodus, The Elder Scrolls V Skyrim, Assassin's Creed Valhalla, Batman Arkham Knight, Final Fantasy VII Remake, Stray, Demon's Souls e Yakuza Zero, solamente per citarne alcuni.

Quanto costa PlayStation Plus Extra? 99.99 euro l'anno, 39.99 euro ogni trimestre oppure 13.99 euro al mese.

PlayStation Plus Premium

Oltre a tutti i contenuti dell'abbonamento Extra, PlayStation Plus Premium include oltre 300 giochi classici della famiglia PlayStation tra cui giochi PS3 giocabili via Cloud e un catalogo di giochi PS1, PS2 e PSP giocabili in streaming e download. Non solo, perché PlayStation Plus Premium include anche le demo dei giochi per PS4 e PS5 giocabili per un periodo di tempo limitato, tra i giochi in prova troviamo Gotham Knights, Cyberpunk 2077 e The Last of Us Parte 1, ma anche in questo caso la lista è in continua espansione. PlayStation Plus Premium è dunque la soluzione ideale se desiderate accedere anche ad un catalogo di giochi classici delle vecchie console Sony, con a disposizione giochi come Tekken 2, Oddworld, Syphon Filter, Toy Story 2, Wild Arms, Ridge Racer 2, Forbidden Siren, Dark Cloud e Jak & Daxter. Il prezzo di PlayStation Plus Premium? 16.99 al mese, 49.99 euro a trimestre o 119.99 euro l'anno.