Nel 2022, Sony ha rimodulato l'offerta PlayStation Plus proponendo tre diversi piani di abbonamento denominati Essential, Extra e Premium. Se il primo offre gli stessi contenuti della precedente iscrizione base, i livelli Extra e Premium presentano invece molte differenze tra loro e scegliere tra l'uno o l'altro potrebbe non essere così semplice.

Vediamo quindi cosa cambia tra PlayStation Plus Extra e Premium, quali sono le differenze tra questi due piani di abbonamento e quali sono i vantaggi per gli abbonati.

Cosa include PlayStation Plus Extra?

Al prezzo di 13.99 euro al mese (39.99 euro per tre mesi o 99.99 euro l'uno), PlayStation Plus Extra presenta tutti i benefit del profilo Essential come lo spazio Cloud per i salvataggi, almeno due giochi gratis ogni mese, l'accesso a sconti esclusivi e al multiplayer online, con in più la possibilità di scaricare centinaia di giochi del catalogo PS4 e PS5. Che giochi si trovano su PlayStation Plus Extra? Tra i tanti citiamo Marvel's Spider-Man, God of War 2018, Ghost of Tsushima Director's Cut, Deathloop, The Elder Scrolls V Skyrim, Assassin's Creed Valhalla, Batman Arkham Knight e Final Fantasy VII Remake. Occasionalmente, gli abbonati Premium potranno scaricare nuovi giochi al lancio come accaduto la scorsa estate con Stray o come accade a marzo 2023 con TChia, disponibile sin dal day one fissato per il 21 marzo.

Quali sono i vantaggi di PlayStation Plus Premium quali

PlayStation Plus Premium è il profilo più costoso (16.99 euro al mese, 49.99 euro ogni tre mesi o 119.99 euro per dodici mesi) e offre tutti i vantaggi dei profili Essential e Extra con in più la possibilità di scaricare una selezione di giochi classici delle vecchie console Sony (PSP, PS1 e PS2) e giochi PS3 da giocare in streaming. In aggiunta, gli abbonati PlayStation Plus hanno accesso alle prove e demo dei nuovi giochi, come nel caso della demo gratis di The Last of Us Parte 1 per PS5 o Gotham Knights in prova su PlayStation Plus. E' bene chiarire come le prove dei giochi non siano disponibili per gli iscritti PlayStation Plus Extra, così come la possibilità di scaricare giochi di console precedenti a PS4, un vantaggio riservato solo ai membri Premium.