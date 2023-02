Che cosa cambia tra PlayStation VR e PSVR2?

Mentre l’uscita di PlayStation VR2 si fa sempre più vicina, i giocatori meno aggiornati sull’argomento potrebbero chiedersi quali siano le differenze fra il precedente PSVR e il nuovo visore per PlayStation 5. A tal proposito, ecco una lente d’ingrandimento sulle principali caratteristiche che distinguono i due prodotti.

Pur mantenendo la stessa frequenza di refresh del modello uscito a ottobre 2016 (che ricordiamo attestarsi sui 90 e 120Hz), PlayStation VR2 offre una maggiore risoluzione per occhio e un campo visivo aumentato di ben dieci gradi. Anche il numero di sensori integrati nel casco è più ampio, così da garantire un’esperienza di gioco più realistica e accessibile grazie a un processo di installazione semplificato, che passa attraverso l’uso di un solo cavo.



Altre aggiunte degne di nota sono la vibrazione integrata nel visore e la possibilità di regolare la distanza fra le lenti a piacimento, due funzionalità che unite alla rimozione del vecchio FUP (il modulo Funzione Unità Processore che nell'originale PSVR era destinato all’Audio 3D, alla funzione mirroring e alla modalità cinema) garantiscono una maggiore sensazione di comfort. Ultima ma non per importanza, la camera Tracking IR che consente un tracciamento preciso dei movimenti oculari.

In conclusione vi ricordiamo inoltre che Sony lancerà anche i controller Sense pensati per PSVR2 con giroscopio e accelerometro a tre assi, rilevamento tattile delle dita, grilletti adattivi e feedback aptico. Per approfondire ulteriormente le novità introdotte col nuovo visore, ecco un confronto fra le specifiche di PSVR e PSVR2. Sulle pagine di Everyeye.it potete anche trovare altre informazioni utili su PSVR2 che vanno dal prezzo di lancio alla data d’uscita, passando per i titoli annunciati finora.